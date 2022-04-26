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Пугачев: Главная черта Путина – постараться унизить

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Пугачев: Путина (на фото) 20 лет все "облизывают", поэтому ему кажется, что все, что он делает, идеально
Пугачев: Путина (на фото) 20 лет все "облизывают", поэтому ему кажется, что все, что он делает, – идеально
Фото: ЕРА

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что главной чертой Путина является желание унизить человека, с которым он общается.

"Путин – такой человек, каким вы его видите. С его глупыми шутками. То есть он не кривляется – он в жизни и в общении такой. Он не пытается произвести впечатление. Его 20 лет все "облизывают", поэтому ему кажется, что все, что он делает, – идеально. Я помню, как он поиздевался над [главой Службы внешней разведки России Сергеем] Нарышкиным, но это уже какие-то личные истории. Есть у него такой садизм во взаимоотношениях. Я очень много раз был свидетелем таких ситуаций. Это его главная черта – постараться унизить. Причем не только подчиненных. Это же люди, которые знают его лет 30, а то и больше. И не просто унизить – а показать, кто здесь кто", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина". В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х Пугачев жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, Сергей Пугачев
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