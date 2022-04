The Tiger Lillies вместе с украинской группой записала трек в поддержку Украины. В ролике Путин совершает серию самоубийств

В настройках поста стоит ограничение на перепубликации, а на сайте коллектива отмечается, что деньги от прослушивания трека, который размещен на платформе, будут направлены в поддержку украинских артистов.

В ролике Путин совершает серию самоубийств, а в финале рядом с ним появляется смерть с желтыми волосами в голубой сорочке и затягивает на его шее веревку.

"I’m going to Ukraine

Down on it missiles reign

Hitler Stalin yesterday

It’s me it’s me today

I’m going to old Kiev

I got so much street cred

I’m going to old Kiev

I’m better than sliced bread

I’m a star

Yes I are

best thing since the potator

I’m the greatest dictator

When I enter Ukraine

Everyone will know my name

I’ll come as liberator

Not one of them lib tard fakers

Just like Hitler

when he entered Prague

I’ll come with my rotten Russian cock

I’ll go for a drink in a bar

I’ll be so tough and so hard

I’ll take all my fetish gear

Rubber latex ear to ear

I’m a star

I’m a liberator

I’m the great dictator

I’m a star", – поется в песне.

Участники The Hypnotunez также разместили анонс совместного трека с The Tiger Lillies, поинтересовавшись у поклонников, удалось ли им сосчитать точное количество смертей Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)