Ющенко рассказал о "величайшем орудии", которое есть у Украины против Путина

История коммуникации с Путиным (справа) началась в 2000 году, рассказал Ющенко Фото: EPA

Такое мнение о главе Кремля в колонке, написанной для издания The Guardian 24 апреля, выразил третий президент Украины Виктор Ющенко.

Он рассказал, что его история коммуникации с Путиным началась в 2000 году, когда оба политики были премьер-министрами своих стран.

По словам Ющенко, когда он баллотировался в президенты Украины в 2004 году, Путин активно агитировал против него. Тогда Ющенко "стало ясно, на что он был готов пойти, чтобы получить то, что хотел".

После победы на выборах экс-президент Украины понял, что ему "нужно попытаться сохранить рабочие отношения" с Путиным "как с лидером нашего соседа на востоке".

Но "того Путина" больше не существует, отметил Ющенко. По мнению политика, "одно из величайших орудий", которое есть в Украины против главы Кремля, – это "международная солидарность и поддержка". Это то, что "действительно беспокоит его", подчеркнул Ющенко.

Экс-президент обеспокоен вероятной будущей усталостью мира от "ужасов войны", но "твердо верит, что победа Украины неизбежна".

Когда украинцы "отдают все, чтобы бороться за свою свободу и достоинство, победа – единственный выход", резюмировал Ющенко.

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005-го по 2010 год.

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