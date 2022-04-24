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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Никонов: У Путина ненависть к украинцам. Это реальный геноцид, а он – военный преступник

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Никонов: Россияне не без повода боятся репрессий
Никонов: Россияне не без повода боятся репрессий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин привел страну к всеобщему мировому позору, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Путин слетел с катушек. Иногда я думал, вот зачем вроде бы не глупому человеку, который имеет власть над одной шестой частью суши, нужно было пойти в обратном направлении вместо интеграции в то же НАТО. Произошла какая-то метаморфоза. Он выбрал другой путь. Что им движет? Сегодня я не вижу в этом никакой прагматики, только ненависть к Украине как таковой. Более того, к украинцам. И даже не по национальности, а по гражданству. Та война, которую они ведут, – это реальный геноцид. Без спора. То, как они бомбят наши города... Могут ли они бомбить больше? Да. Поэтому я считаю, что он – военный преступник", – сказал Никонов.

Он подчеркнул, что своими действиями Путин перечеркнул будущее страны и ее народа.

"Имея такие возможности, доверие россиян, он не пошел путем развития России и интеграции ее в мировое сообщество. Он посчитал, что надо вернуть Советский Союз. Репрессии уже пошли. И все неугодные под них попадут. Россияне не без повода боятся. Но эти люди должны понимать, что Путин привел страну к всеобщему мировому позору, когда еще много лет будет стыдно быть русским. Он убрал у детей будущее, убрал возможность у талантливых людей приобщиться к мировой науке, мировому искусству. Ради чего?" – отметил Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин объявил о вторжении российских войск в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, война, репрессии, Алеся Бацман, Игорь Никонов, война России против Украины, власть
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