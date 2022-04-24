"ВВП на душу населения в России в пять-шесть раз больше, чем в Украине, а люди в глубинке живут намного хуже. Почему для российских солдат, которые попали в небольшие украинские города и села, было шоком, когда увидели, что тут у людей свой огород, скот, компьютеры? Моя сотрудница попала под оккупацию и рассказала, что когда российские солдаты нашли у ребенка $200, у них было столько радости. Они пляски устроили. Вот так российский народ живет в нищете, зато богато живет вся эта элита, тусовка. Ни в одной стране мира такой разницы между населением и высшим эшелоном нет", – сказал Никонов.

Он отметил, что не ожидал такой жестокости от российских военных по отношению к украинцам.

"За время с начала войны много обдумал, вспоминал, как оно было – я же работал в России на севере. И нашел несколько пунктов, по которым между нами основополагающая разница. Во-первых, доброта. Мы ездили в колхозы в Украине и ни разу не было такого, чтобы нас не накормили. А в России мы не могли найти дров для обогрева – нам никто их не давал. Мы украли два полена, так за нами бегали с топором. Каждый религиозный праздник от перепоя кто-то обязательно умирал. Это была традиция для российского села в 200 дворов. Сплошное пьянство, повальное безделье, бедность, нищета, вера, что за них все решат, чинопочитательство огромное. Начальство критиковать было нельзя. Если ты что-то говорил про их руководство, тебе сразу затыкали рот. Вот это раболепное отношение к вертикали – тоже отличительная черта. И очень легкое попадание под влияние этой вертикали, под пропаганду. В этом мы сильно отличаемся от россиян", – подчеркнул Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube