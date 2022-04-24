​Никонов: В России полная монополия власти. Там без крыши ты никто

"Посмотрите российские сериалы, кино – везде лейтмотив один: ФСБ, ФСО, чекисты, чиновники – это круто. Они все богатые, с властью, влиянием. А бизнесмены (они их комерсами называют) – это те, кто на них должен работать, обслуживающий персонал. Там четко каждый понимает, что без крыши во власти ты никто. Тебе просто могут давать что-то заработать. Но не дай бог влезть куда-нибудь", – отметил Никонов.

Он подчеркнул, что в России молчание – это билет в богатую жизнь.

"Там полная монополия власти. Как они это видят? Власть дает воровать власти. Верхние эшелоны дают воровать нижним. И те через пять минут на крючке и вынуждены, как крысы под дудочку, делать все, что скажут. Каждому, в принципе, электрический стул обеспечен с первых дней нахождения во властной структуре. Эта система так и существует, чтобы каждый понимал, что может в любую секунду угодить за решетку. Поэтому люди выстроились и молчат. Их это устраивает. Они понимают, что это билет в богатую жизнь. Посмотрите активы российских бизнесменов, повязанных с властью", – сказал Никонов.

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