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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Никонов: В России полная монополия власти. Там без крыши ты никто

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Никонов: В РФ каждому электрический стул обеспечен с первых дней нахождения во властной структуре
Никонов: В РФ каждому электрический стул обеспечен с первых дней нахождения во властной структуре
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В России властью и богатством наделены чиновники и чекисты, а к бизнесменам относятся, как к обслуживающему персоналу, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Посмотрите российские сериалы, кино – везде лейтмотив один: ФСБ, ФСО, чекисты, чиновники – это круто. Они все богатые, с властью, влиянием. А бизнесмены (они их комерсами называют) – это те, кто на них должен работать, обслуживающий персонал. Там четко каждый понимает, что без крыши во власти ты никто. Тебе просто могут давать что-то заработать. Но не дай бог влезть куда-нибудь", – отметил Никонов.

Он подчеркнул, что в России молчание – это билет в богатую жизнь.  

"Там полная монополия власти. Как они это видят? Власть дает воровать власти. Верхние эшелоны дают воровать нижним. И те через пять минут на крючке и вынуждены, как крысы под дудочку, делать все, что скажут. Каждому, в принципе, электрический стул обеспечен с первых дней нахождения во властной структуре. Эта система так и существует, чтобы каждый понимал, что может в любую секунду угодить за решетку. Поэтому люди выстроились и молчат. Их это устраивает. Они понимают, что это билет в богатую жизнь. Посмотрите активы российских бизнесменов, повязанных с властью", – сказал Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, бизнес, ФСБ, Игорь Никонов, война России против Украины, активы, власть, бизнесмен
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