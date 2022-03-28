  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео

"Зібрались бабоньки в неділю на зорі
Бо нашу землю топчуть руські упирі
Ой, баби, бабоньки, в нас доля не проста
Бо вже палають наші села і міста.
Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють
Бо наших баб, як тільки допечуть,
Вони тебе і в бункері знайдуть
Горло зубами тай перегризуть
Ти захопити нас, собака, і не мрій,
Твої солдати вже пішли на перегній,
Твою орду, як "Тузік грєлку" ми порвем,
А хто не з нами – тих навіки проклянем
Ви захопити хтіли нас за пару днів,
Та залишились без зубів і без трусів,
Відчули силу і відвагу козака –
То це ще баби не включалися, пока
Ми всіх рашистів передушим, як клопів,
В житті ніколи не пробачим москалів,
Підете в напрямку ви свого корабля,
Аж від курилів і до самого кремля", – поется песни.
Война России против Украины. Главное (обновляется)