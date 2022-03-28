  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео

"Лісапетний батальйон": Ми всіх рашистів передушим, як клопів, в житті ніколи не пробачим москалів Фото: nataliafalion / Instagram

"Зібрались бабоньки в неділю на зорі

Бо нашу землю топчуть руські упирі

Ой, баби, бабоньки, в нас доля не проста

Бо вже палають наші села і міста.

Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють

Бо наших баб, як тільки допечуть,

Вони тебе і в бункері знайдуть

Горло зубами тай перегризуть

Ти захопити нас, собака, і не мрій,

Твої солдати вже пішли на перегній,

Твою орду, як "Тузік грєлку" ми порвем,

А хто не з нами – тих навіки проклянем

Ви захопити хтіли нас за пару днів,

Та залишились без зубів і без трусів,

Відчули силу і відвагу козака –

То це ще баби не включалися, пока

Ми всіх рашистів передушим, як клопів,

В житті ніколи не пробачим москалів,

Підете в напрямку ви свого корабля,

Аж від курилів і до самого кремля", – поется песни.

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Видео: Natalia Falion / YouTube

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