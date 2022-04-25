Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
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"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

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У Гагариной и Киркорова были запланированы концерты в Таллине
У Гагариной и Киркорова были запланированы концерты в Таллине
Фото: gagara1987 / Instagram

За месяц до концерта в Таллине власти Эстонии запретили въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на пять лет. Запрет действует с 22 апреля. Об этом 25 апреля сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

Против концерта Киркорова было собрано 6677 подписей на платформе rahvaalgatus.ee, отмечается в публикации.

Также въезд в страну был запрещен российской певице Полине Гагариной, у которой выступления в Таллине были запланированы на осень 2022 года.

Эстонское ежедневное издание Postimees сообщает, что Киркорову и Гагариной запрещено гастролировать в Эстонии из-за их поддержки российской агрессии против Украины.

Комментируя запрет, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "на войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает невинных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гагарина публично поддержала войну РФ против Украины 18 марта, приняв участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого ей был запрещен въезд в Латвию.

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма.

Теги: Эстония, агрессия, Филипп Киркоров, Таллинн, война России против Украины
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