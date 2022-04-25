"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Против концерта Киркорова было собрано 6677 подписей на платформе rahvaalgatus.ee, отмечается в публикации.
Также въезд в страну был запрещен российской певице Полине Гагариной, у которой выступления в Таллине были запланированы на осень 2022 года.
Эстонское ежедневное издание Postimees сообщает, что Киркорову и Гагариной запрещено гастролировать в Эстонии из-за их поддержки российской агрессии против Украины.
Комментируя запрет, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "на войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает невинных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гагарина публично поддержала войну РФ против Украины 18 марта, приняв участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. После этого ей был запрещен въезд в Латвию.
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма.