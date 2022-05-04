Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне – перехват СБУ

Сотрудница управления Росгвардии пишет, что у нее в батальоне 33 человека, когда в среднем он должен насчитывать 500. В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на обстановку на фронте: захватчики несут значительные потери, а выжившие – идут в "ответчики".
"34 мехбат Карачаевский полностью разъ...бали. 80% личного состава было уничтожено. Они с позиции снялись, послали на х...й командование. Сказали: все, бл...дь, навоевались", – пишет оккупант.
Женщина также рассказывает о потерях 150-й дивизии – 60%, а 102-я (пыталась взять Киев) уничтожена полностью.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 мая, достигли около 24,5 тыс. человек личного состава, 1077 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и 10 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".