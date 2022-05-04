Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне – перехват СБУ

Потери российских оккупантов на 4 мая достигли около 24,5 тыс. человек личного состава Фото: depositphotos.com

Сотрудница управления Росгвардии пишет, что у нее в батальоне 33 человека, когда в среднем он должен насчитывать 500. В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на обстановку на фронте: захватчики несут значительные потери, а выжившие – идут в "ответчики".

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ...бали. 80% личного состава было уничтожено. Они с позиции снялись, послали на х...й командование. Сказали: все, бл...дь, навоевались", – пишет оккупант.

Женщина также рассказывает о потерях 150-й дивизии – 60%, а 102-я (пыталась взять Киев) уничтожена полностью.

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