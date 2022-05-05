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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция Украины открыла более 10 тыс. производств по фактам преступлений, совершенных оккупантами

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Правоохранители задержали более 750 вероятных диверсантов
Правоохранители задержали более 750 вероятных диверсантов
Фото: mvs.gov.ua

С начала полномасштаного вторжения РФ в Украину следователи Нацполиции открыли более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Об этом 5 мая в Telegram сообщил глава НПУ Игорь Клименко.

Правоохранители задержали более 750 вероятных диверсантов и открыли более 480 производств за коллаборационную деятельность. Более 70 граждан сообщили о подозрении за сотрудничество с оккупантами.

"За время полномасштабного вторжения РФ Нацполиция получила и проработала около 1 млн 900 тыс. сообщений граждан. Количество заявлений об уголовных правонарушениях уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на сегодняшний день по обращениям граждан зарегистрировано более 36 тыс. преступлений", – отметил глава НПУ.

По словам Клименко, правоохранители зафиксировали более 6500 имущественных преступлений, из них более 5900 – воровство. Около 1700 человек, причастных к воровству, разбоям и грабежам, имеют статус подозреваемых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Официально войну в РФ называют "спецоперацией", а также преследуют всех, кто употребляет слово "война" и говорит о мире.

Теги: Украина, диверсанты, вторжение, правоохранители, преступление, Национальная полиция, подозрение, НПУ, Нацполиция, имущество, Игорь Клименко
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