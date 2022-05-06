Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Харьковской области – Генштаб ВСУ

"По результатам наступления подразделениями сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки", – сказано в сообщении.
Украинские военные рассказали, что в регионе противник блокирует некоторые отдаленные населенные пункты.
"Ведет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", – объяснили в Генштабе.
По данным ВСУ, на слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. В частности, из района населенного пункта Уразово Белгородской области РФ (граничит с Харьковской областью Украины) на украинскую территорию осуществляется перемещение подразделений из состава Восточного военного округа ВС РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из дальнобойной артиллерии.