Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов в Харьковской области – Генштаб ВСУ

"По результатам наступления подразделениями сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки", – сказано в сообщении.

Украинские военные рассказали, что в регионе противник блокирует некоторые отдаленные населенные пункты.

"Ведет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", – объяснили в Генштабе.

По данным ВСУ, на слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. В частности, из района населенного пункта Уразово Белгородской области РФ (граничит с Харьковской областью Украины) на украинскую территорию осуществляется перемещение подразделений из состава Восточного военного округа ВС РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)