Генштаб ВСУ сообщил о еще одном уничтоженном российском корабле, СМИ пишут о пожаре на фрегате

Возможно, этот фрегат сейчас горит у берегов Змеиного Фото: Минобороны России / Facebook

В сводке не приводятся никакие детали.

Издание "Думская", ссылаясь на свои источники, пишет, что на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный, произошел взрыв с последующим возгоранием. Сообщения о взрыве на корабле появились в соцсетях вчера вечером.

Причины взрыва и степень повреждений пока неизвестны. По данным "Думской", к фрегату отправились из оккупированного Крыма спасательные суда, также там сейчас есть авиация РФ.

По информации депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, повреждение получил сторожевой фрегат ВМС России "Адмирал Макаров". Нардеп шутит, что это "бог морей мстит" обидчикам Украины.

Корабль, по данным Гончаренко, "еще не отправился вслед за "Москвой", но лиха беда начало".

Всего, согласно информации Генерального штаба ВСУ, РФ за два с половиной месяца полномасштабной войны с Украиной потеряла 11 кораблей и катеров, в том числе флагман своего флота ракетный крейсер "Москва". Он, как известно, тоже был подбит у острова Змеиный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)