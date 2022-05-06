Прокуратура РФ ответила отцу срочника из "Москвы". Его сын "без вести отсутствует", а корабль "не входил" в территориальные воды Украины

Отцу Егора Шкребца говорили, что он "в море где-то" после того, как затонул крейсер "Москва" Фото: Дмитрий Шкребец / vk.com

В документе, датированном 5 мая, говорится, что Егор Шкребец проходил службу на корабле, который "не входил в территориальные воды Украины" и "не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в "специальной военной операции".

Название крейсера в ответе не указано ни разу. "Гибель корабля", как говорится в документе, наступила в результате "чрезвычайного происшествия" 13 апреля. Тогда Шкребец-младший попал без вести и сейчас он объявлен "безвестно отсутствующим" в части.

Фото: Дмитрий Шкребец / vk.com

"Продолжаете врать... Главное – не останавливайтесь. Тем проще будет вас остановить, нелюди. Остров Змеиный это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое!" – возмутился Дмитрий Шкребец.

Скриншот: Дмитрий Шкребец / vk.com

Он рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она, отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".

Шкребец, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские".

Война России против Украины. Главное (обновляется)