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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура РФ ответила отцу срочника из "Москвы". Его сын "без вести отсутствует", а корабль "не входил" в территориальные воды Украины

Отцу Егора Шкребца говорили, что он "в море где-то" после того, как затонул крейсер "Москва"
Отцу Егора Шкребца говорили, что он "в море где-то" после того, как затонул крейсер "Москва"
Фото: Дмитрий Шкребец / vk.com

Дмитрий Шкребец, отец моряка Егора Шкребца, который проходил службу на крейсере "Москва", 6 мая во "ВКонтакте" опубликовал ответ военной прокуратуры Черноморского флота РФ на запрос об установлении местонахождения его сына.

В документе, датированном 5 мая, говорится, что Егор Шкребец проходил службу на корабле, который "не входил в территориальные воды Украины" и "не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в "специальной военной операции".

Название крейсера в ответе не указано ни разу. "Гибель корабля", как говорится в документе, наступила в результате "чрезвычайного происшествия" 13 апреля. Тогда Шкребец-младший попал без вести и сейчас он объявлен "безвестно отсутствующим" в части. 

Фото: Дмитрий Шкребец / vk.com
Фото: Дмитрий Шкребец / vk.com

"Продолжаете врать... Главное – не останавливайтесь. Тем проще будет вас остановить, нелюди. Остров  Змеиный это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое!" – возмутился Дмитрий Шкребец. 

Скриншот: Дмитрий Шкребец / vk.com
Скриншот: Дмитрий Шкребец / vk.com

Он рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она, отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".  

Шкребец, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере. 

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, крейсер, война России против Украины, моряки, погибшие, экипаж, отец, остров Змеиный
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