"Русский военный корабль... все". В "Укрпошті" анонсировали выпуск новой марки

"Правила выпуска марок "Укрпошти" не позволяли допечатать именно эту марку. Но мы не могли не пойти навстречу пожеланиям миллионов людей. Поэтому сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль... все", или "Russian Warship… done", – написал он.

Глава "Укрпошти" отметил, что в новом выпуске будет представлена и первая марка серии, но для отправки ее использовать будет нельзя.

В то же время марку "Русский военный корабль... все" можно будет отправлять и по Украине, и за границу, "так как она будет тоже иметь украинский и международный номинал".

"Тираж марки составит 5 млн экземпляров, а конверта – 1 млн. И так как марка все же бумажная, то даже мощные DDоS-атаки со стороны России не помешают ее выпуску. В ближайшие дни мы подумаем, как учесть недостатки при запуске первой марки и, не пренебрегая правилами безопасности, дадим примерный график запуска и продажи марок", – объяснил Смелянский.

На образцах марок, которые он продемонстрировал, указана дата уничтожения в Черном море российского крейсера "Москва".

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