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"Русский военный корабль... все". В "Укрпошті" анонсировали выпуск новой марки

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Смелянский показал образец новой марки
Смелянский показал образец новой марки
Фото: Igor Smelyansky / Facebook

"Укрпошта" не будет больше выпускать марки "Русский военный корабль, иди на х...й", а вместо нее приступает к печати марки "Русский военный корабль... все". Об этом 22 апреля сообщил в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Правила выпуска марок "Укрпошти" не позволяли допечатать именно эту марку. Но мы не могли не пойти навстречу пожеланиям миллионов людей. Поэтому сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль... все", или "Russian Warship… done", – написал он.

Глава "Укрпошти" отметил, что в новом выпуске будет представлена и первая марка серии, но для отправки ее использовать будет нельзя.

В то же время марку "Русский военный корабль... все" можно будет отправлять и по Украине, и за границу, "так как она будет тоже иметь украинский и международный номинал".

"Тираж марки составит 5 млн экземпляров, а конверта – 1 млн. И так как марка все же бумажная, то даже мощные DDоS-атаки со стороны России не помешают ее выпуску. В ближайшие дни мы подумаем, как учесть недостатки при запуске первой марки и, не пренебрегая правилами безопасности, дадим примерный график запуска и продажи марок", – объяснил Смелянский.

На образцах марок, которые он продемонстрировал, указана дата уничтожения в Черном море российского крейсера "Москва".

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159946721493007

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал позднее президент Владимир Зеленский. 

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, посвященной крылатой фразе, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, сообщал "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет.

Теги: Россия, война, корабль, вторжение, крейсер, российская агрессия, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка, море
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