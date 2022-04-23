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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ утверждают, что на крейсере "Москва" погиб один человек и еще 27 пропали без вести

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В РФ не признают, что крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами
В РФ не признают, что крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами
Фото: EPA

Минобороны России утверждает, что на затонувшем крейсере "Москва" погиб один человек и еще 27 пропали без вести. Об этом сообщило в Telegram агентство "Интерфакс" 22 апреля.

По утверждениям ведомства, остальные 396 членов экипажа крейсера "Москва" были якобы эвакуированы и доставлены в оккупированный Севастополь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. В министерстве обороны РФ заявили, что всех членов экипажа удалось эвакуировать, но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Теги: Россия, Украина, Черноморский флот РФ, крейсер, война России против Украины, минобороны РФ
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