В РФ проводятся репрессии против высшего руководства армии и флота – ГУР Минобороны

По данным ГУР, Осипов отстранен от должности и арестован Фото: wikimedia.org

"После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота России "Москва" началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота. По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука", – говорится в сообщении.

Также, по данным ГУР, в связи с "неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники" отстранен от должности командующий 6-й армией генерал-лейтенант Владислав Ершов, командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель и один из заместителей командующего.

"Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22-м АК Южного военного округа генерал-майор Аркадий Марзоева. Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск Восточного военного округа отстранен от должности командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник М. Пономарев", – сообщили в ГУР.

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