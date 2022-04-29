Пугачев: К нам на завод пришел идеальный эсминец Северного флота стоимостью $1 млрд. Я говорю: "На модернизацию?" – "Нет, на распил"

По поводу затонувшего флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" он сказал, что то, как его использовала Россия, "это безумие".

"Этот корабль должен был быть в Атлантике. Его должны были сопровождать еще 20 кораблей, большой противолодочный корабль как минимум, который контролировал акваторию. Сейчас все говорят: на нем все было, он такой универсальный, что у него и ПВО, и противолодочные системы ракетные. На самом деле это неправда. На нем ничего этого не было. Это целая группировка. Она должна не в Черном море болтаться и не в Финском заливе, а должна куда-нибудь к берегам... На Кубу куда-нибудь и там показывать свою силу и мощь", – отметил Пугачев.

По его словам, если 90% кораблей Черноморского флота "отвязать, они просто утонут".

"Это правда, их не модернизировали. У меня было три случая. Один случай, когда с Северного флота пришел корабль, эсминец 1974 года на модернизацию. Она стоит $50 млн. Эсминец приходит на завод, у него своя зона, матросы его охраняют. Мне докладывает директор: "Выносят какое-то имущество все время, машинами что-то вывозят". Я говорю: "Может, вооружение таскают, снаряды, торпеды, ракеты". Он говорит: "Да нет, цветные металлы прут", – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что через некоторое время корабль накренился и затонул.

"Они продали все. Командира корабля отдали под суд, дали два года условно. Пропил корабль, который стоит $750 млн. Вторая история. Приходит опять же с Северного флота эсминец. серьезный корабль, который у нас же и был построен. У меня были люди, которые помнили, как его на воду спускали. Приходит. Я говорю: "На модернизацию?" Директор говорит: "Нет, на распил". В прямом смысле, уничтожить. Я звоню [тогдашнему министру обороны Сергею] Иванову, говорю: "Слушай, корабль новый, идеальный. Можем за $25 млн модернизировать. Он говорит: "Узнаю – перезвоню", – сообщил Пугачев.

Иванов, по его информации, перезвонил и сказал, что в бюджете есть $8 млн на распил.

"Звоню Путину, говорю: "Владимир Владимирович, твою мать. Вот корабль стоит, $1 млрд стоит. Нельзя выделить $50 млн, чтобы его модернизировать и назад отправить на Северный флот?" Он говорит: "Конечно, сейчас позвоню [министру финансов РФ Алексею] Кудрину, три минуты, все решим", – вспомнил бизнесмен.

В результате корабль распилили, потому что судостроителям пригрозили, что они не получат и $8 млн.

Третий случай был связан с подбором офицера для командования эсминцем, который судостроители должны были сдать Индии или Китаю. По словам Пугачева, не было людей, которым можно было доверить такой корабль. Позже нашли капитана 1-го ранга, которого бизнесмен уговорил стать командиром эсминца на полгода, до сдачи корабля покупателю. Капитан попросил за это трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге "с высокими потолками в старом доме и $200 тыс. или $300 тыс. наличными".

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube