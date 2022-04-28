Во времена Шойгу самолетами МЧС возили кокаин, его первого зама посадили – Пугачев

Пугачев: Шойгу ничего не "крышевал", он просто все это организовывал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Там происходили всякие страшные вещи. Возили все, что можно, самолетами МЧС, их арестовывали. Арестовали его первого зама, первый зам дал показания (вероятно, речь идет о бывшем генерале МЧС Владимире Ганееве. – "ГОРДОН")", – вспомнил Пугачев.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что самолетами возили деньги.

"Возили, как мы знаем из показаний его первого зама, кокаин", – ответил бизнесмен.

Он напомнил, что заместитель Шойгу в итоге получил большой тюремный срок.

Эти события, отметил бизнесмен, развивались сразу после прихода Путина к власти. В тот момент у Шойгу был очень высокий рейтинг, второй после Путина, и президент РФ его боялся, вспомнил Пугачев.

"Я не помню, в каком это было году, но Путин только пришел и тут же дал команду арестовать его первого зама, первый зам дал на него 100 томов показаний... Его прямо в кабинете брали. Причем когда его арестовывали, он кричал: "Дайте мне министру позвонить! Сейчас министр все решит, это же не я, это министр", – рассказал Пугачев.

В рамках этого дела, по его словам, были арестованы самолеты МЧС, которые занимались нелегальной перевозкой.

"Возили шубы из Китая, а было написано, что шпингалеты", – сказал Пугачев.

Бацман спросила, "крышевал" ли это Шойгу.

"Нет, он ничего не "крышевал", он просто все это организовывал. Он владелец этого всего. Чего ему "крышевать?" – сказал Пугачев.

По его информации, Шойгу нравилось работать министром по чрезвычайным ситуациям и он никогда не хотел уходить из МЧС.

"Он не собирался становиться никаким министром обороны. Но в итоге он по сути был отправлен на пенсию [в министерство обороны]. Еще раз хочу повторить, что значит, что Путин его боялся? Путин понимал, что у Шойгу очень высокий рейтинг, очень высокие возможности. Мы много раз это обсуждали. Я считал, что если Шойгу out (уйдет. – "ГОРДОН"), то ничего не произойдет. Путин человек осторожный... Он к нему настороженно относился", – сказал бизнесмен.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube