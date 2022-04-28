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Во времена Шойгу самолетами МЧС возили кокаин, его первого зама посадили – Пугачев

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Пугачев: Шойгу ничего не "крышевал", он просто все это организовывал
Пугачев: Шойгу ничего не "крышевал", он просто все это организовывал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Во времена, когда Сергей Шойгу руководил министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, это ведомство занималось незаконной деятельностью, в том числе перевозкой наркотиков. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Там происходили всякие страшные вещи. Возили все, что можно, самолетами МЧС, их арестовывали. Арестовали его первого зама, первый зам дал показания (вероятно, речь идет о бывшем генерале МЧС Владимире Ганееве. – "ГОРДОН")", – вспомнил Пугачев.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что самолетами возили деньги. 

"Возили, как мы знаем из показаний его первого зама, кокаин", – ответил бизнесмен.

Он напомнил, что заместитель Шойгу в итоге получил большой тюремный срок.

Эти события, отметил бизнесмен, развивались сразу после прихода Путина к власти. В тот момент у Шойгу был очень высокий рейтинг, второй после Путина, и президент РФ его боялся, вспомнил Пугачев.

"Я не помню, в каком это было году, но Путин только пришел и тут же дал команду арестовать его первого зама, первый зам дал на него 100 томов показаний... Его прямо в кабинете брали. Причем когда его арестовывали, он кричал: "Дайте мне министру позвонить! Сейчас министр все решит, это же не я, это министр", – рассказал Пугачев.

В рамках этого дела, по его словам, были арестованы самолеты МЧС, которые занимались нелегальной перевозкой.

"Возили шубы из Китая, а было написано, что шпингалеты", – сказал Пугачев.

Бацман спросила, "крышевал" ли это Шойгу.

"Нет, он ничего не "крышевал", он просто все это организовывал. Он владелец этого всего. Чего ему "крышевать?" – сказал Пугачев. 

По его информации, Шойгу нравилось работать министром по чрезвычайным ситуациям и он никогда не хотел уходить из МЧС.

"Он не собирался становиться никаким министром обороны. Но в итоге он по сути был отправлен на пенсию [в министерство обороны]. Еще раз хочу повторить, что значит, что Путин его боялся? Путин понимал, что у Шойгу очень высокий рейтинг, очень высокие возможности. Мы много раз это обсуждали. Я считал, что если Шойгу out (уйдет– "ГОРДОН"), то ничего не произойдет. Путин человек осторожный... Он к нему настороженно относился", – сказал бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Шойгу в 1991–1994 был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012 году он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012 года занимает должность министра обороны РФ.

Заместителя Шойгу, главу управления безопасности МЧС Ганеева арестовали в 2003 году в рамках уголовного дела об "оборотнях в погонах". По версии следствия, в 1997 году Ганеев создал из сотрудников милиции организованное преступное сообщество, которое вымогало у бизнесменов крупные суммы денег, хранило оружие, взрывчатые вещества и наркотики, а также фальсифицировало доказательства по уголовным делам. Как сообщил "Робалт", в 2006 году члены этой группы были приговорены к различным срокам. Ганеев получил 20 лет колонии, позже срок сократили до 17,5 лет. Бывший генерал был освобожден в 2015 году по состоянию здоровья. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, наркотики, Сергей Шойгу, МЧС РФ, Алеся Бацман, Сергей Пугачев
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