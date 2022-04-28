Во времена Шойгу самолетами МЧС возили кокаин, его первого зама посадили – Пугачев

"Там происходили всякие страшные вещи. Возили все, что можно, самолетами МЧС, их арестовывали. Арестовали его первого зама, первый зам дал показания (вероятно, речь идет о бывшем генерале МЧС Владимире Ганееве. – "ГОРДОН")", – вспомнил Пугачев.
Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что самолетами возили деньги.
"Возили, как мы знаем из показаний его первого зама, кокаин", – ответил бизнесмен.
Он напомнил, что заместитель Шойгу в итоге получил большой тюремный срок.
Эти события, отметил бизнесмен, развивались сразу после прихода Путина к власти. В тот момент у Шойгу был очень высокий рейтинг, второй после Путина, и президент РФ его боялся, вспомнил Пугачев.
"Я не помню, в каком это было году, но Путин только пришел и тут же дал команду арестовать его первого зама, первый зам дал на него 100 томов показаний... Его прямо в кабинете брали. Причем когда его арестовывали, он кричал: "Дайте мне министру позвонить! Сейчас министр все решит, это же не я, это министр", – рассказал Пугачев.
В рамках этого дела, по его словам, были арестованы самолеты МЧС, которые занимались нелегальной перевозкой.
"Возили шубы из Китая, а было написано, что шпингалеты", – сказал Пугачев.
Бацман спросила, "крышевал" ли это Шойгу.
"Нет, он ничего не "крышевал", он просто все это организовывал. Он владелец этого всего. Чего ему "крышевать?" – сказал Пугачев.
По его информации, Шойгу нравилось работать министром по чрезвычайным ситуациям и он никогда не хотел уходить из МЧС.
"Он не собирался становиться никаким министром обороны. Но в итоге он по сути был отправлен на пенсию [в министерство обороны]. Еще раз хочу повторить, что значит, что Путин его боялся? Путин понимал, что у Шойгу очень высокий рейтинг, очень высокие возможности. Мы много раз это обсуждали. Я считал, что если Шойгу out (уйдет. – "ГОРДОН"), то ничего не произойдет. Путин человек осторожный... Он к нему настороженно относился", – сказал бизнесмен.
Шойгу в 1991–1994 был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012 году он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012 года занимает должность министра обороны РФ.
Заместителя Шойгу, главу управления безопасности МЧС Ганеева арестовали в 2003 году в рамках уголовного дела об "оборотнях в погонах". По версии следствия, в 1997 году Ганеев создал из сотрудников милиции организованное преступное сообщество, которое вымогало у бизнесменов крупные суммы денег, хранило оружие, взрывчатые вещества и наркотики, а также фальсифицировало доказательства по уголовным делам. Как сообщил "Робалт", в 2006 году члены этой группы были приговорены к различным срокам. Ганеев получил 20 лет колонии, позже срок сократили до 17,5 лет. Бывший генерал был освобожден в 2015 году по состоянию здоровья.