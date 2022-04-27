Пугачев: Шойгу мне говорил: "Я после всего хотел бы вернуться в Туву"

"Он стал губернатором Московской области, я с ним общался, он мне говорит: "Вот это все уже до конца, до пенсии. Потом уеду в Туву". Ну, а Московская область – это рай. Ты просто сидишь в Москве, ничего не делаешь. Ни за что не отвечаешь. Только наливай да пей. Вот что такое губернатор Московской области", – пояснил Пугачев.

По его словам, Путин предложил возглавить министерство обороны РФ троим кандидатам, двое отказались, а Шойгу дал согласие.

"Два человека из питерской команды Путина отказались. Видимо, это были близкие для него люди, которые имели смелость оказаться, а Шойгу согласился... Хотя в армии, как все знают, не служил и вообще он далек от этого был", – считает Пугачев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube