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Пугачев: Шойгу мне говорил: "Я после всего хотел бы вернуться в Туву"

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Шойгу в 2012 году полгода был губернатором Московской области
Шойгу в 2012 году полгода был губернатором Московской области
Фото: EPA

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу собирался уехать в Туву после ухода с должности губернатора Московской области.

"Он стал губернатором Московской области, я с ним общался, он мне говорит: "Вот это все уже до конца, до пенсии. Потом уеду в Туву". Ну, а Московская область – это рай. Ты просто сидишь в Москве, ничего не делаешь. Ни за что не отвечаешь. Только наливай да пей. Вот что такое губернатор Московской области", – пояснил Пугачев.

По его словам, Путин предложил возглавить министерство обороны РФ троим кандидатам, двое отказались, а Шойгу дал согласие.

"Два человека из питерской команды Путина отказались. Видимо, это были близкие для него люди, которые имели смелость оказаться, а Шойгу согласился... Хотя в армии, как все знают, не служил и вообще он далек от этого был", – считает Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Шойгу в 19911994 годах был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994 году комитет был преобразован в министерство, Шойгу остался им руководить и занимал должность министра до 2012 года. В 2012 году он полгода был губернатором Московской области, а с ноября 2012 года занимает должность министра обороны РФ.

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина". В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, Сергей Пугачев, губернатор, пенсия, Московская область
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