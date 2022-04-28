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Пугачев рассказал о здоровье Путина

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Пугачев: Про какие-либо онкологические заболевания он мне не рассказывал
Пугачев: Про какие-либо онкологические заболевания он мне не рассказывал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что после падения с лошади у Путина возникли проблемы с позвоночником.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

"Здоровье у него... Ну, кроме того, как я помню, он при мне упал с коня и повредил позвоночник, особенно больше ничего не помню такого. Ходил он после этого плохо, месяца два лежал, корсет носил", – сказал бывший друг Путина.

По словам Пугачева, после падения спина беспокоила Путина "долгие годы".

Бизнесмен не знает, есть ли у президента РФ другие проблемы со здоровьем.

"Ничем остальным он со мной не делился... Про какие-либо онкологические заболевания он мне не рассказывал. В бане я с ним парился, ничего такого не видел", – сказал Пугачев.

Бизнесмен не уточнил, когда именно Путин получил травму позвоночника. По данным российского издания "Проект", это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ был увлечен конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.

Как выяснил "Проект", в пул врачей, которые сопровождают Путина, иногда входит нейрохирург – специалист по травмам позвоночника. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года "Проект" выпустил расследование о здоровье Путина. Издание выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщил, что отечность, которая у Путина наблюдается в последние годы, может быть связана с длительным приемом стероидов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, здоровье, Алеся Бацман, Сергей Пугачев
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