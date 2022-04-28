Пугачев рассказал о здоровье Путина

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

"Здоровье у него... Ну, кроме того, как я помню, он при мне упал с коня и повредил позвоночник, особенно больше ничего не помню такого. Ходил он после этого плохо, месяца два лежал, корсет носил", – сказал бывший друг Путина.

По словам Пугачева, после падения спина беспокоила Путина "долгие годы".

Бизнесмен не знает, есть ли у президента РФ другие проблемы со здоровьем.

"Ничем остальным он со мной не делился... Про какие-либо онкологические заболевания он мне не рассказывал. В бане я с ним парился, ничего такого не видел", – сказал Пугачев.

Бизнесмен не уточнил, когда именно Путин получил травму позвоночника. По данным российского издания "Проект", это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ был увлечен конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.

Как выяснил "Проект", в пул врачей, которые сопровождают Путина, иногда входит нейрохирург – специалист по травмам позвоночника.

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