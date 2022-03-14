Разведка пяти стран назвала медицинские причины неадекватного поведения Путина – СМИ

По данным разведки, у Путина может быть так называемая "стероидная ярость", вызванная лечением от рака. В частности, на такие выводы наталкивает "неадекватное поведение, раздутый вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей", пишет издание.
Опухшие лицо и шея Путина могут свидетельствовать о побочных эффектах от длительного приема стероидов. Кроме того, Путин неоднократно выглядел "побледневшим, одутловатым" в своих последних публичных выступлениях, приводит выводы разведки Daily Mail.
Также источники в разведке предполагают, что у Владимира Путина может быть болезнь Паркинсона или деменция.
"За последние пять лет или около того в принятии им решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – рассказал источник в Кремле.
Также он добавил, что "неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку Путин "просто не был проинформирован" о неудачах во время вторжения в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни 68-летний Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.