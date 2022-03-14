Разведка пяти стран назвала медицинские причины неадекватного поведения Путина – СМИ

По данным разведки, у Путина может быть так называемая "стероидная ярость", вызванная лечением от рака Фото: ЕРА

По данным разведки, у Путина может быть так называемая "стероидная ярость", вызванная лечением от рака. В частности, на такие выводы наталкивает "неадекватное поведение, раздутый вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей", пишет издание.

Опухшие лицо и шея Путина могут свидетельствовать о побочных эффектах от длительного приема стероидов. Кроме того, Путин неоднократно выглядел "побледневшим, одутловатым" в своих последних публичных выступлениях, приводит выводы разведки Daily Mail.

Также источники в разведке предполагают, что у Владимира Путина может быть болезнь Паркинсона или деменция.

"За последние пять лет или около того в принятии им решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – рассказал источник в Кремле.

Также он добавил, что "неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку Путин "просто не был проинформирован" о неудачах во время вторжения в Украину.

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