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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разведка пяти стран назвала медицинские причины неадекватного поведения Путина – СМИ

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По данным разведки, у Путина может быть так называемая "стероидная ярость", вызванная лечением от рака
По данным разведки, у Путина может быть так называемая "стероидная ярость", вызванная лечением от рака
Фото: ЕРА

Решение президента России Владимира Путина начать войну в Украине и его неадекватное поведение могут быть вызваны медицинскими причинами. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, рассказали представители разведывательного альянса "Пять глаз", в состав которого входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщило 12 марта издание Daily Mail.

По данным разведки, у Путина может быть так называемая "стероидная ярость", вызванная лечением от рака. В частности, на такие выводы наталкивает "неадекватное поведение, раздутый вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей",  пишет издание.

Опухшие лицо и шея Путина могут свидетельствовать о побочных эффектах от длительного приема стероидов. Кроме того, Путин неоднократно выглядел "побледневшим, одутловатым" в своих последних публичных выступлениях, приводит выводы разведки Daily Mail.

Также источники в разведке предполагают, что у Владимира Путина может быть болезнь Паркинсона или деменция.

"За последние пять лет или около того в принятии им решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – рассказал источник в Кремле.

Также он добавил, что "неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку Путин "просто не был проинформирован" о неудачах во время вторжения в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни 68-летний Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. 

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, медицина, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Кремль, оккупация, разведка, вторжение, разведчики, война России против Украины, болезнь, российские оккупанты
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