Экс-представитель НАТО в РФ: Путин живет во Второй мировой войне

В современном мире границы государств не имеют никакого значения, а потому захват территорий лишен смысла, чего не понимает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал экс-представитель НАТО в России, офицер Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах.

Табах: Путин до сих пор считает, что должна быть "Ялта" и мы должны поделить мир Фото: ЕРА

Российский президент Владимир Путин мыслит категориями ХХ века, когда захват территорий и раздел мира имел значение. Такое мнение в интервью телеканалу Obozrevatel TV высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Путин живет во Второй мировой войне, он еще катается на Т-34 и считает, что это самый лучший танк в мире. Да, может быть, это был хороший танк, но это было сто лет тому назад", – отметил офицер Военно-морского флота США в отставке.

По его словам, в современном мире границы государств не имеют никакого значения, а потому захват территорий лишен смысла.

"Как в сегодняшнем мире можно вообще что-то делить на территории? Сегодня мир состоит из совершенно других понятий, из других измерений. Это высокие технологии, это медицина, это космос, это океан", – подчеркнул Табах.

Отвечая на вопрос, готов ли президент США пойти на раздел мира с Россией, Табах высказал мнение, что Трамп не мыслит такими категориями, а Путин "живет в другой параллели".

"Он до сих пор считает, что должна быть "Ялта" и мы должны поделить мир. Украина отходит в его мир, а Мексика отходит в американский мир. Больше так не работает", – добавил американский офицер.

18 июня к 75-летию окончания Второй мировой войны вышла статья Путина, где глава Кремля, в частности, заявил в ней, что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была "законной".

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что Путин предпринимает попытку переоценить роль СССР в развязывании Второй мировой войны, чтобы оправдать территориальные претензии к соседним странам, в том числе к Украине.