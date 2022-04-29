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Пугачев: Якунин пришел к Путину и сказал: "Володя, труба. На трассе перевернулась машина, дорога усеяна баксами. Давай, звони!"

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Окружение Путина общалось с ним в стиле "алло, гараж, давай, быстро погнали", рассказал бывший друг главы Кремля
Окружение Путина общалось с ним в стиле "алло, гараж, давай, быстро погнали", рассказал бывший друг главы Кремля
Фото: kremlin.ru

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что окружение Путина в начале 2000-х годов общалось с ним в стиле "алло, гараж, давай, быстро погнали".

По словам Пугачева, это были люди, которые близко знали Путина более 30 лет и "в Ленинграде деньги делили".

Бизнесмен рассказал случай, когда экс-глава компании "Российские железные дороги" Владимир Якунин приехал к Путину в два часа ночи.

"Якунин приходит, говорит: "Володя, слушай. Тут вообще труба. Там менты, машина перевернулась на трассе полная кэша. Там какие-то менты областные, камеры, телевидение. Давай, звони. Там дорога усеяна на километр баксами. И я это все слушаю. А он ему отвечает: "Так подожди, надо разобраться". Вот такая была история", – сказал Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Якунин возглавлял РЖД с 2005-го по 2015 год. Уходя в отставку, он заявил, что намерен продолжить работу в Совете Федерации – сенатором от Калининградской области.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, деньги, Сергей Пугачев, Владимир Якунин
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