Пугачев: Якунин пришел к Путину и сказал: "Володя, труба. На трассе перевернулась машина, дорога усеяна баксами. Давай, звони!"

По словам Пугачева, это были люди, которые близко знали Путина более 30 лет и "в Ленинграде деньги делили".

Бизнесмен рассказал случай, когда экс-глава компании "Российские железные дороги" Владимир Якунин приехал к Путину в два часа ночи.

"Якунин приходит, говорит: "Володя, слушай. Тут вообще труба. Там менты, машина перевернулась на трассе полная кэша. Там какие-то менты областные, камеры, телевидение. Давай, звони. Там дорога усеяна на километр баксами. И я это все слушаю. А он ему отвечает: "Так подожди, надо разобраться". Вот такая была история", – сказал Пугачев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube