Пугачев: Якунин пришел к Путину и сказал: "Володя, труба. На трассе перевернулась машина, дорога усеяна баксами. Давай, звони!"

По словам Пугачева, это были люди, которые близко знали Путина более 30 лет и "в Ленинграде деньги делили".
Бизнесмен рассказал случай, когда экс-глава компании "Российские железные дороги" Владимир Якунин приехал к Путину в два часа ночи.
"Якунин приходит, говорит: "Володя, слушай. Тут вообще труба. Там менты, машина перевернулась на трассе полная кэша. Там какие-то менты областные, камеры, телевидение. Давай, звони. Там дорога усеяна на километр баксами. И я это все слушаю. А он ему отвечает: "Так подожди, надо разобраться". Вот такая была история", – сказал Пугачев.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Якунин возглавлял РЖД с 2005-го по 2015 год. Уходя в отставку, он заявил, что намерен продолжить работу в Совете Федерации – сенатором от Калининградской области.