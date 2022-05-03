Автор слов про русский корабль после плена: Они не знали, кто это сказал. Домой я не вернулся бы

Грибов подписал контракт с ВСУ в 2018 году, до этого в Черкасской области работал диджеем Скриншот: suspilne.media

О том, что стал популярным, морпех узнал после возвращения из плена.

"От человека, занимавшегося обменом, я услышал: "Вы знаете, что вы автор легендарной фразы?" Сначала не понял, о чем это. Уже когда подъезжал ближе к дому, понял. Честно говоря, как-то неловко было. Я простой человек, а здесь так много внимания. Эта фраза поднимает народу настроение, поэтому мама поняла и поддержала. Конечно, это не очень хорошо, ведь там есть ненормативная лексика, но я взрослый и потому можно так выражаться", – пошутил Грибов.

По его словам, россияне на знали, что у них в плену находится человек, пославший русский военный корабль.

"И это хорошо, потому что, думаю, со мной нехорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся", – считает военнослужащий.

После возвращения из плена военнослужащих отправили в госпиталь.

"Хотели положить на лечение, но мне сперва хотелось увидеться с родными. Во время первого разговора с мамой она не могла говорить, просто плакала. Потом было еще много встреч. Отпуск длился месяц, но был очень насыщенным. Из-за этой фразы я с кем только не познакомился, много где побывал", – рассказал Грибов.

Грибов подписал контракт с ВСУ в 2018 году, до этого в Золотоноше Черкасской области работал диджеем, но мечтал служить в морской пехоте. Сейчас он планирует вернуться в ВСУ, "идти дальше, рубить орков".

"За нами – правда и победа. Мы очень сильный народ, и никакие рашисты не смогут сюда влезть", – уверен военный.