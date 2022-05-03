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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Автор слов про русский корабль после плена: Они не знали, кто это сказал. Домой я не вернулся бы

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Грибов подписал контракт с ВСУ в 2018 году, до этого в Черкасской области работал диджеем
Грибов подписал контракт с ВСУ в 2018 году, до этого в Черкасской области работал диджеем
Скриншот: suspilne.media

Украинский военнослужащий, один из защитников острова Змеиный Роман Грибов, фраза которого "Русский военный корабль, иди на х...й" стала легендарной, 2 мая в интервью Общественному рассказал, что в Черкассах его все узнают и просят сфотографироваться.

О том, что стал популярным, морпех узнал после возвращения из плена.

"От человека, занимавшегося обменом, я услышал: "Вы знаете, что вы автор легендарной фразы?" Сначала не понял, о чем это. Уже когда подъезжал ближе к дому, понял. Честно говоря, как-то неловко было. Я простой человек, а здесь так много внимания. Эта фраза поднимает народу настроение, поэтому мама поняла и поддержала. Конечно, это не очень хорошо, ведь там есть ненормативная лексика, но я взрослый и потому можно так выражаться", – пошутил Грибов.

По его словам, россияне на знали, что у них в плену находится человек, пославший русский военный корабль.

"И это хорошо, потому что, думаю, со мной нехорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся", – считает военнослужащий.

После возвращения из плена военнослужащих отправили в госпиталь.

"Хотели положить на лечение, но мне сперва хотелось увидеться с родными. Во время первого разговора с мамой она не могла говорить, просто плакала. Потом было еще много встреч. Отпуск длился месяц, но был очень насыщенным. Из-за этой фразы я с кем только не познакомился, много где побывал", – рассказал Грибов.

Грибов подписал контракт с ВСУ в 2018 году, до этого в Золотоноше Черкасской области работал диджеем, но мечтал служить в морской пехоте. Сейчас он планирует вернуться в ВСУ, "идти дальше, рубить орков".

"За нами – правда и победа. Мы очень сильный народ, и никакие рашисты не смогут сюда влезть", – уверен военный.

Контекст:

24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно, что морпех Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду "За заслуги перед Черкасской областью".

Теги: Россия, Украина, Черкассы, корабль, лечение, ВСУ, военнослужащий, экипаж, остров Змеиный, российские оккупанты
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