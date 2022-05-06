Разведданные США помогли Украине потопить крейсер "Москва" – СМИ

Американская разведка идентифицировала крейсер и помогла подтвердить его местонахождение, после этого ВСУ подбили корабль. Источник добавил, что в США не знали, что Украина собирается нанести удар по "Москве", и не принимали участия в принятии решения о нанесении удара.
По словам представителя Белого дома, морская разведка передается Украине, чтобы помочь ей защититься от атак российских кораблей.
Спикер Пентагона Джон Кирби 5 мая заявил, что Украина использует информацию, которую получает от западных партнеров, объединяя ее с данными собственной разведки, и после этого принимает решения. Об этом написала пресс-служба минобороны США.
"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными. У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные способности по сбору разведданных", – уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.
В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.