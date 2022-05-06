Разведданные США помогли Украине потопить крейсер "Москва" – СМИ

Американская разведка идентифицировала крейсер и помогла подтвердить его местонахождение, после этого ВСУ подбили корабль. Источник добавил, что в США не знали, что Украина собирается нанести удар по "Москве", и не принимали участия в принятии решения о нанесении удара.

По словам представителя Белого дома, морская разведка передается Украине, чтобы помочь ей защититься от атак российских кораблей.

Спикер Пентагона Джон Кирби 5 мая заявил, что Украина использует информацию, которую получает от западных партнеров, объединяя ее с данными собственной разведки, и после этого принимает решения. Об этом написала пресс-служба минобороны США.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными. У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные способности по сбору разведданных", – уточнил он.

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