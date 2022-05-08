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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ захватила окраину села Шандриголового в Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Начались 74-е сутки российского вторжения в Украину
Начались 74-е сутки российского вторжения в Украину
Фото: depositphotos.com

На лиманском направлении в результате штурма россияне захватили северную окраину села Шандриголово Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.

На волынском, полесском и северском направлении – без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов. Часть войск РФ продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На слобожанском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск в сторону госграницы на север и северо-восток от Харькова. РФ стреляла из артиллерии около населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань РФ проводила инженерное оборудование позиций.

На изюмском направлении РФ готовится к наступлению на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. С территории России передислоцировали две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. РФ обстреляла из артиллерии украинские позиции. Оккупанты вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.

На донецком направлении РФ продолжает наступление на лиманском, попаснянском, северодонецком и авдеевском направлениях.

На кураховском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются возобновить наступление в направлении Новомихайловки.

На мариупольском направлении РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке артиллерии и танков проходит штурм.

РФ продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей своих войск.

На южнобужском и таврическом направлениях РФ авиацией атакует военные и гражданские объекты, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На криворожском направлении оккупанты применяли беспилотник "Орлан-10".

На бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровье и российские войска находятся в полной боевой готовности.

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию района ведения боевых действий, разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

За предыдущие сутки Воздушные силы ВСУ подбили один вертолет Ми-28Н, семь беспилотников типа "Орлан", два беспилотника типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Еще два беспилотника "Орлан" уничтожили подразделения Сухопутных войск.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили девять атак, уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/311957571117328

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 7 мая, составили около 25,1 тыс. человек личного состава, 1122 танка, 199 самолетов, 155 вертолетов и 11 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Харьков, Приднестровье, Славянск, война, Генштаб ВСУ, Черноморский флот РФ, Мариуполь, Изюм, ВСУ, война России против Украины
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