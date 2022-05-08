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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-под завалов школы в Белогоровке достали два тела погибших – ГСЧС

Разбор завалов приостановили
Разбор завалов приостановили
Фото: ДСНС України / Telegram

Спасатели потушили возникший в результате российских обстрелов пожар в школе поселка городского типа Белогоровка Луганской области, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

"7 мая в 16.37 в пгт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеских обстрелов произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м². В 20.12 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Спасатели провели разбор завалов, сейчас работы приостановлены до следующего дня. 

"Подразделениями ГСЧС спасены два человека... Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется", – сообщили в ГСЧС. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что 7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По его информации, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30. 

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, спасатели, обстрелы, война России против Украины, школы, погибшие, Белогоровка
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