Из-под завалов школы в Белогоровке достали два тела погибших – ГСЧС

"7 мая в 16.37 в пгт Белогоровка Северодонецкого района в результате вражеских обстрелов произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м². В 20.12 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.
Спасатели провели разбор завалов, сейчас работы приостановлены до следующего дня.
"Подразделениями ГСЧС спасены два человека... Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется", – сообщили в ГСЧС.
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Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что 7 мая россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой прятались от обстрела жители поселка, не успевшие эвакуироваться. По его информации, в школе находилось около 90 человек, из-под завалов спасли около 30.