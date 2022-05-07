РФ нанесла ракетный удар по Сумской области и Одессе. Тревога объявлена в большинстве регионов

В Одессе слышали взрывы, над городом поднялся черный дым Фото: Суспільне Одеса / Telegram

"Территории Миропольской и Хотинской общин с воздуха обстреляла вражеская российская авиация", – написал он.

Обстреливали населенные пункты ракетами "воздух – земля", написал он и опубликовал фото обломков одной из ракет.

Воздушная тревога сейчас объявлена по всей Украине, за исключением временно оккупированных Крыма и Херсонской области.

Ракетный удар россияне нанеси также по Одессе, сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, запись комментария он опубликовал в Telegram. Он сказал, что детали уточняются, известно, по его словам о прилете нескольких ракет. В городе слышали взрывы, виден густой черный дым, отмечает Общественное.

Также взрывы били слышны в Хмельницкой области, сообщило Общественное.

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