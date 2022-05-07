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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла ракетный удар по Сумской области и Одессе. Тревога объявлена в большинстве регионов

В Одессе слышали взрывы, над городом поднялся черный дым
В Одессе слышали взрывы, над городом поднялся черный дым
Фото: Суспільне Одеса / Telegram

Днем 7 мая Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, сообщил глава областной государственной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Территории Миропольской и Хотинской общин с воздуха обстреляла вражеская российская авиация", – написал он. 

Обстреливали населенные пункты ракетами "воздух – земля", написал он и опубликовал фото обломков одной из ракет. 

Воздушная тревога сейчас объявлена по всей Украине, за исключением временно оккупированных Крыма и Херсонской области. 

Ракетный удар россияне нанеси также по Одессе, сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, запись комментария он опубликовал в Telegram. Он сказал, что детали уточняются, известно, по его словам о прилете нескольких ракет. В городе слышали взрывы, виден густой черный дым, отмечает Общественное

Также взрывы били слышны в Хмельницкой области, сообщило Общественное

Новость дополняется. 

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