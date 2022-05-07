РФ нанесла по Одесской области удар четырьмя ракетами, пострадавших нет – военная администрация

Пострадавших, по информации Братчука, нет.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ракетные удары оккупанты наносили, используя стратегическую авиацию.

"Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население. Украинская нация – несокрушимая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим", – говорится в сообщении командования, которое опубликовали в Telegram-канале горсовета Одессы.

Сейчас воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Одесской области.