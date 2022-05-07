В Донецкой области – массовые обстрелы по всей линии фронта, оккупанты попытались атаковать на авдеевском и марьинском направлениях – ОВА

Отмечается, что наибольшие повреждения получил город Бахмут.

"Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу – так прошла сегодняшняя ночь. Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены два частных дома, повреждены 11 домов и помещения нескольких предприятий", – говорится в сообщении.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили два человека, повреждены семь жилых домов, магазин и клуб.

По данным ОВА, россияне нанесли авиаудар также по Дружковке – повреждены четыре многоэтажных дома, школа, автостоянка и помещение предприятия. Информации о пострадавших нет.

Один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Оккупанты обстреляли также Константиновку – последствия обстрелов уточняются, сообщил Кириленко.

Кроме того, всю ночь продолжались обстрелы на светлодарском и очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

Сообщается также, что под утро россияне попытались атаковать на авдеевском и марьинском направлениях – обе атаки ВСУ отбили. На марьинском направлении россияне применили авиацию, на авдеевском – работают "Грады", – написал глава ОВА.

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