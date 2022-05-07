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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области – массовые обстрелы по всей линии фронта, оккупанты попытались атаковать на авдеевском и марьинском направлениях – ОВА

Российская армия продолжает обстреливать мирное население в Донецкой области
Российская армия продолжает обстреливать мирное население в Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Facebook

За прошлую ночь в Донецкой области российская армия совершила массовые обстрелы по всей линии фронта и нанесла удары по городам в тылу, в результате чего один человек погиб. Об этом 7 мая сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Отмечается, что наибольшие повреждения получил город Бахмут.

"Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу – так прошла сегодняшняя ночь. Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены два частных дома, повреждены 11 домов и помещения нескольких предприятий", – говорится в сообщении.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили два человека, повреждены семь жилых домов, магазин и клуб.

По данным ОВА, россияне нанесли авиаудар также по Дружковке – повреждены четыре многоэтажных дома, школа, автостоянка и помещение предприятия. Информации о пострадавших нет.

Один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Оккупанты обстреляли также Константиновку – последствия обстрелов уточняются, сообщил Кириленко.

Кроме того, всю ночь продолжались обстрелы на светлодарском и очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

Сообщается также, что под утро россияне попытались атаковать на авдеевском и марьинском направлениях – обе атаки ВСУ отбили. На марьинском направлении россияне применили авиацию, на авдеевском – работают "Грады", – написал глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/540937497588809

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Украина, армия, Донецкая область, война, Донбасс, авиация, Константиновка, Дружковка, жертвы, Очеретино, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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