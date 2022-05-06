В Донецкой области снаряд убил женщину на глазах у сына. В семье еще четверо детей. Старший сын оформил опеку над ними

Снаряд разорвался, когда женщина с сыном шли домой.

"Упал первый снаряд в 10 шагах от нас. Я увидел, как он упал. Мама легла, я присел. Она была возле меня. Совсем рядом. Я открываю глаза, мама лежит на боку, и ее последнее слова: "Со мной все хорошо", – рассказал Вячеслав.

Он попытался перевязать раны одеждой и побежал за помощью. Когда вернулся, мама уже умерла. Марину похоронили в воронке от снаряда, на месте, где она погибла, потому что кладбище заминировано.

"Когда кладбище разминируют, ее перезахоронят", – отметил сын женщины.

Кроме Вячеслава, в семье еще четверо детей, их в апреле эвакуировали в Дрогобыч Львовской области. Волонтеры поселили семью в общежитии. Вячеслав оформил над братьями и сестрами опеку, они ходят в школу. Сам Вячеслав собирается поступать в университет на медицинский факультет.

Журналистка Ирина Ромалийская опубликовала 6 мая в Facebook данные карты Вячеслава, на которую можно перевести деньги для сирот.

"Им нужны деньги на все: на квартиру, учебу, еду, одежду – на все. На жизнь", – написала Ромалийская.

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