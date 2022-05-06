ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области снаряд убил женщину на глазах у сына. В семье еще четверо детей. Старший сын оформил опеку над ними

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вячеслав собирается поступать в университет на медицинский факультет
Вячеслав собирается поступать в университет на медицинский факультет
Скриншот: currenttime.tv

37-летняя жительница Верхнеторецкого Донецкой области Марина погибла в марте от снаряда российских оккупантов на глазах у 18-летнего сына Вячеслава. Об этом 5 мая сообщило "Настоящее время".

Снаряд разорвался, когда женщина с сыном шли домой.

"Упал первый снаряд в 10 шагах от нас. Я увидел, как он упал. Мама легла, я присел. Она была возле меня. Совсем рядом. Я открываю глаза, мама лежит на боку, и ее последнее слова: "Со мной все хорошо", – рассказал Вячеслав.

Он попытался перевязать раны одеждой и побежал за помощью. Когда вернулся, мама уже умерла. Марину похоронили в воронке от снаряда, на месте, где она погибла, потому что кладбище заминировано.

"Когда кладбище разминируют, ее перезахоронят", – отметил сын женщины.

Кроме Вячеслава, в семье еще четверо детей, их в апреле эвакуировали в Дрогобыч Львовской области. Волонтеры поселили семью в общежитии. Вячеслав оформил над братьями и сестрами опеку, они ходят в школу. Сам Вячеслав собирается поступать в университет на медицинский факультет.

Журналистка Ирина Ромалийская опубликовала 6 мая в Facebook данные карты Вячеслава, на которую можно перевести деньги для сирот.

"Им нужны деньги на все: на квартиру, учебу, еду, одежду – на все. На жизнь", – написала Ромалийская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/7490122317696691

Контекст:

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. 

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 мая ООН подтвердила гибель 3280 мирных жителей. В ООН отметили, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

Теги: Украина, помощь, похороны, волонтеры, дети, кладбище, война России против Украины, Верхнеторецкое, Ирина Ромалийская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (133606)
2
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (73940)
3
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (68671)
4
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (36939)
5
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (27654)
6
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (27048)
7
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (26198)
8
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире" (23450)
 
 
 
 