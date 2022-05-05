ООН подтвердила гибель 3280 мирных жителей в Украине с начала вторжения. Фактические цифры значительно выше

Только в Киевской области после российской оккупации нашли более 1200 тел мирных жителей Фото: EPA

По подтвержденным ООН данным, среди убитых – 1183 мужчины, 749 женщин, 72 девочки и 86 мальчиков, а также 73 ребенка и 1117 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых – 447 мужчин, 347 женщин, 74 девочки и 85 мальчиков, а также 169 детей и 2329 взрослых, пол которых пока неизвестен.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения – результат применения средств поражения с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – отметили в управлении.

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