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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН подтвердила гибель 3280 мирных жителей в Украине с начала вторжения. Фактические цифры значительно выше

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Только в Киевской области после российской оккупации нашли более 1200 тел мирных жителей
Только в Киевской области после российской оккупации нашли более 1200 тел мирных жителей
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 24.00 4 мая ООН подтверждает гибель 3280 мирных жителей в Украине и ранение 3451. Об этом сообщила пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 5 мая.

По подтвержденным ООН данным, среди убитых – 1183 мужчины, 749 женщин, 72 девочки и 86 мальчиков, а также 73 ребенка и 1117 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых – 447 мужчин, 347 женщин, 74 девочки и 85 мальчиков, а также 169 детей и 2329 взрослых, пол которых пока неизвестен.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения – результат применения средств поражения с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении. 

В УВКПЧ считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – отметили в управлении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

В Мариуполе, по "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек.

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погиб 221 ребенок, 408 получили ранения.

В Киевской области после боевых действий и оккупации российскими войсками обнаружили 1235 тел мирных жителей, большинство из которых, по данным полиции, погибли от огнестрельных ранений. Захоронения продолжают находить.

Теги: ООН, раненые, артиллерия, дети, авиаудар, война России против Украины, погибшие, ранение, население
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