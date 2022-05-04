3 мая в Киевской области нашли еще 20 тел погибших мирных жителей – полиция

"Только за вчера найдено еще 20 тел погибших людей. Это Бородянка, села неподалеку, а также села Вышгородского района", – сказал он.
В целом, по словам Небытова, полиция и другие подразделения нашли, осмотрели и направили на экспертизу тела 1235 погибших в Киевской области мирных жителей.
"Более 800 тел уже осмотрели эксперты. И большинство из них – это люди, которые погибли от выстрелов огнестрельного оружия. То есть не только от взрывных устройств. Поэтому можем говорить о таких масштабных преступлениях армии РФ на территории Киевской области... Из 1235 тел сейчас неустановленными остаются 282", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.
СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.