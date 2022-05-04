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ВОЙНА В УКРАИНЕ

3 мая в Киевской области нашли еще 20 тел погибших мирных жителей – полиция

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В Киевской области найдено более 1 тыс. погибших мирных жителей
В Киевской области найдено более 1 тыс. погибших мирных жителей
Фото: EPA

3 мая в Киевской области нашли 20 тел погибших мирных жителей. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов 4 мая в эфире общенационального телемарафона, фрагмент видео опубликовала пресс-служба полиции в Facebook.

"Только за вчера найдено еще 20 тел погибших людей. Это Бородянка, села неподалеку, а также села Вышгородского района", – сказал он.

В целом, по словам Небытова, полиция и другие подразделения нашли, осмотрели и направили на экспертизу тела 1235 погибших в Киевской области мирных жителей.

"Более 800 тел уже осмотрели эксперты. И большинство из них – это люди, которые погибли от выстрелов огнестрельного оружия. То есть не только от взрывных устройств. Поэтому можем говорить о таких масштабных преступлениях армии РФ на территории Киевской области... Из 1235 тел сейчас неустановленными остаются 282", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/538204397864062/

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.

СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Киевская область, война России против Украины, погибшие, Андрей Небытов
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