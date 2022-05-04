Энергетики вернули свет для 27 тыс. семей в трех областях – ДТЭК

Электромонтеры ДТЭК вернули свет в 1310 домов Киевской области. В частности, полностью восстановлено электроснабжение в трех, а частично – в восьми городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

"Без света остаются около 15 тыс. домохозяйств в 27 населенных пунктах. 4 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 17 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. В этих населенных пунктах уже обрабатывают заявки людей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – сообщили в компании.

В Донецкой области за прошедшие сутки энергетики смогли восстановить электроснабжение в 22 населенных пунктах для 25 394 семей в Бахмутском, Краматорском районах и больше всего – в Покровском районе. Из-за обстрелов российских оккупантов без света остался 241 населенный пункт в Донецкой области.

"Самыми сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое и великоновоселковское. Из-за обстрелов здесь регулярно повреждаются электрооборудование и линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий", – отмечают в ДТЭК.

В Днепропетровской области восстановили электроснабжение для 243 семей в Покровском районе.