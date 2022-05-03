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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Ирпеня говорит, что вскоре жители смогут вернуться в город

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28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов
Фото: EPA

Коммунальные службы Ирпеня Киевской области завершают восстанавливать снабжение города водой, светом и газом. Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что вскоре жителям можно будет возвращаться домой.

"На 80% подключена электроэнергия по домам, на 20% подключено газоснабжение, почти на 100% работают водоснабжение и водоотведение. Работают несколько супермаркетов в нашем городе, и каждый день открываются все новые и новые. Потихоньку возвращается бизнес", – рассказал Маркушин.

Он отметил, что власти приводят в соответствие парковые зоны, проводят ямочный ремонт дорог.

"Друзья, я буду обращаться уже на этой неделе к вам и объяснять, каким образом, где мы будем вас встречать и когда можно будет возвращаться домой... Мы будем вас встречать на ж/д вокзале, будут автобусы, я буду обращаться в областную администрацию за помощью", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, подчеркнуло в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебных заведения и три учреждения здравоохранения.

На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд. Об этом 19 апреля сообщил глава инвестиционного совета Ирпеня, экс-мэр города Владимир Карплюк.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, водоснабжение, электроснабжение, Ирпень, война России против Украины
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