Мэр Ирпеня говорит, что вскоре жители смогут вернуться в город

"На 80% подключена электроэнергия по домам, на 20% подключено газоснабжение, почти на 100% работают водоснабжение и водоотведение. Работают несколько супермаркетов в нашем городе, и каждый день открываются все новые и новые. Потихоньку возвращается бизнес", – рассказал Маркушин.

Он отметил, что власти приводят в соответствие парковые зоны, проводят ямочный ремонт дорог.

"Друзья, я буду обращаться уже на этой неделе к вам и объяснять, каким образом, где мы будем вас встречать и когда можно будет возвращаться домой... Мы будем вас встречать на ж/д вокзале, будут автобусы, я буду обращаться в областную администрацию за помощью", – отметил он.

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