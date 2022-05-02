Энергетики ДТЭК Ахметова за месяц вернули свет для полумиллиона семей

Продолжаются ремонты сетей в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области, а также работы над точечными заявками клиентов в Броварском районе Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"За апрель электромонтеры ДТЭК вернули свет более 522 тыс. семей, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях", – сообщили в компании.

Энергетики компании возобновили электроснабжение для 226 тыс. семей в Киевской области. Специалисты компании восстановили сети ДТЭК в Броварском районе и большей части Вышгородского района.

"В настоящее время все усилия энергетиков направлены на то, чтобы вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня. Все энергетики "ДТЭК Сети" объединились – восстанавливать сети Киевщины помогают 13 ремонтных бригад из Одесской области, четыре – из Днепропетровской и восемь бригад из Киева", – отмечают в компании.

Продолжаются ремонты сетей в Бучанском и Вышгородском районах, а также работы над точечными заявками клиентов в Броварском районе.

В Донецкой области за последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет для 261 тыс. жителей в 329 населенных пунктах, отметили в компании.