Энергетики за сутки вернули свет еще 18 тысячам семей – ДТЭК

В Днепропетровской области из-за обстрелов были снова повреждены сети в Криворожском районе Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі / Facebook

В Киевской области свет вернули для 5250 домов в восьми селах Бучанского и Вышгородского районов. Продолжаются работы в Ирпене, Буче, Гостомеле, Ворзеле, Макарове и Бородянке.

"Без света остаются 23 тысячи домохозяйств в 35 населенных пунктах. 30 апреля энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возобновлению электроснабжения в Бучанском и Вышгородском районах. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области за минувшие сутки энергетики подали напряжение в 26 населенных пунктах для 12 тысяч семей. Работы проводились в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах. Из-за активных боевых действий в регионе остаются без света 243 населенных пункта, сообщили в компании.

В Днепропетровской области из-за обстрелов были снова повреждены сети в Криворожском районе. За сутки энергетики вернули свет почти 500 семьям.