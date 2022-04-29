Энергетики вернули свет уже для 75% семей в освобожденных от оккупантов районах Киевской области – ДТЭК

"Мы начали возобновлять электроснабжение в этих районах с начала апреля, как только защитники Украины выбили оккупантов. И начинали мы с 530 населенных пунктов. Почти 170 тыс. человек были без света. И за эти дни мы возобновили энергоснабжение уже 75% семей", – отметил Сахарук.

Он добавил, что пока без света остается 31 тыс. потребителей в Киевской области. В Киевской области работает 60 ремонтных бригад из Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

С начала войны специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 1,3 млн потребителей.



Война России против Украины. Главное (обновляется)