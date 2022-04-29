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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет уже для 75% семей в освобожденных от оккупантов районах Киевской области – ДТЭК

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С начала войны специалисты компании ДТЭК вернули свет для 1,3 млн потребителей
С начала войны специалисты компании ДТЭК вернули свет для 1,3 млн потребителей
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

Ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение света уже 75% семей в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24".

"Мы начали возобновлять электроснабжение в этих районах с начала апреля, как только защитники Украины выбили оккупантов. И начинали мы с 530 населенных пунктов. Почти 170 тыс. человек были без света. И за эти дни мы возобновили энергоснабжение уже 75% семей", – отметил Сахарук.

Он добавил, что пока без света остается 31 тыс. потребителей в Киевской области. В Киевской области работает 60 ремонтных бригад из Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

С начала войны специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 1,3 млн потребителей.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минобороны Украины сообщило об освобождении всей территории Киевской области 2 апреля.

Теги: энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, Дмитрий Сахарук
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