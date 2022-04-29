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За сутки энергетики вернули свет 12 тыс. семей – ДТЭК

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Специалисты компании ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий
Специалисты компании ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий
Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі / Facebook

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 12 тыс. семей в 33 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В Киевской области 28 апреля электромонтеры ДТЭК вернули свет для 3532 домов. Полностью или частично восстановлено электроснабжение в 20 городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

"Без света остаются почти 28,2 тыс. домохозяйств в 43 населенных пунктах Киевской области. 29 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения в 20 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам возвращающихся в свои дома потребителей на освобожденных территориях", – сообщили в компании.

В Донецкой области сохраняется сложная ситуация, отметили в ДТЭК: за прошедшие сутки энергетики смогли восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах для 8167 семей в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах.

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за обстрелов здесь регулярно повреждаются электрооборудование и линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отмечают в ДТЭК.

В Днепропетровской области возобновили электроснабжение в одном из сел Криворожского района, которое граничит с Херсонской областью и осталось без электричества из-за разрушенных линий в результате боевых действий. Свет подключили 354 семьям, сообщили в компании.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение
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