Война не заставила ДТЭК отказаться от инвестиций в Украине – Тимченко

Максим Тимченко: Нам важно законсервировать строительство таким образом, чтобы мы могли его восстановить после завершения войны Фото: epravda.com.ua

"Я бы не говорил об отказе от инвестиций. Нам важно законсервировать строительство таким образом, чтобы мы могли его восстановить после завершения войны", – сообщил глава ДТЭК.

Тимченко отметил, что в условиях войны группа ДТЭК перестроила систему внутреннего управления компанией.

"На брифинге в ноябре я говорил о том, что в группе происходят изменения, у нас все было направлено на децентрализацию: каждый из производственных холдингов выстраивал самодостаточную компанию… Сегодня, конечно же, все это развернулось в обратную сторону. У нас жесткая вертикаль управления, введен очень высокий уровень централизации как в принятии финансовых решений, так и в производственных решениях. В кризисном управлении необходимы быстрые, часто непопулярные решения", – сообщил генеральный директор ДТЭК.

Он добавил, что компания продолжает обслуживать внешний долг и имеет определенный запас прочности для этого.

"Мы продолжаем обслуживать долг, у нас не было дефолта. По договоренности с нашими кредиторами были отложены или заморожены финансовые средства для продолжения обслуживания долга от шести до девяти месяцев. Поэтому здесь у нас есть определенный запас прочности", – подчеркнул Тимченко.

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