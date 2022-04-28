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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война не заставила ДТЭК отказаться от инвестиций в Украине – Тимченко

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Максим Тимченко: Нам важно законсервировать строительство таким образом, чтобы мы могли его восстановить после завершения войны
Максим Тимченко: Нам важно законсервировать строительство таким образом, чтобы мы могли его восстановить после завершения войны
Фото: epravda.com.ua

Несмотря на вызванную войной сложную экономическую ситуацию в Украине, группа ДТЭК не отказалась от ранее запланированных инвестиционных проектов. Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде".

"Я бы не говорил об отказе от инвестиций. Нам важно законсервировать строительство таким образом, чтобы мы могли его восстановить после завершения войны", – сообщил глава ДТЭК.

Тимченко отметил, что в условиях войны группа ДТЭК перестроила систему внутреннего управления компанией.

"На брифинге в ноябре я говорил о том, что в группе происходят изменения, у нас все было направлено на децентрализацию: каждый из производственных холдингов выстраивал самодостаточную компанию… Сегодня, конечно же, все это развернулось в обратную сторону. У нас жесткая вертикаль управления, введен очень высокий уровень централизации как в принятии финансовых решений, так и в производственных решениях. В кризисном управлении необходимы быстрые, часто непопулярные решения", – сообщил генеральный директор ДТЭК.

Он добавил, что компания продолжает обслуживать внешний долг и имеет определенный запас прочности для этого.

"Мы продолжаем обслуживать долг, у нас не было дефолта. По договоренности с нашими кредиторами были отложены или заморожены финансовые средства для продолжения обслуживания долга от шести до девяти месяцев. Поэтому здесь у нас есть определенный запас прочности", – подчеркнул Тимченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Капитальные инвестиции группы ДТЭК в 2021 году составили 23,4 млрд грн и выросли по сравнению с 2020-м на 11,4 млрд грн. "Основные причины прироста – строительство ДТЭК ВИЭ Тилигульской ветроэлектростанции и рост капитальных инвестиций "ДТЭК Сети" за счет увеличения тарифных источников финансирования при переходе на RAB-тарифообразование", – сообщили в компании 18 февраля 2022 года.

Теги: инвестиции, ДТЭК, война России против Украины, финансы, Максим Тимченко
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