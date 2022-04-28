Энергетики вернули свет еще 15 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

Без света остаются еще 31,7 тыс. домохозяйств в 63 населенных пунктах Киевской области Фото: grids.dtek.com

"На протяжении 27 апреля электромонтеры ДТЭК вернули свет для 6325 домов в Киевской области. В частности, полностью возобновили электроснабжение в 15 селах и частично в 11 селах Вышгородского и Бучанского районов", – сообщили в компании.

Без света остаются еще 31,7 тыс. домохозяйств в 63 населенных пунктах.

"28 апреля энергетики ДТЭК выполняют работы по возобновлению электроснабжения в 20 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам граждан, возвращающихся в свои дома на освобожденных территориях", – говорят в компании.

В Донецкой области за минувшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 9403 семей в 17 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов.

Из-за обстрелов российских оккупантов без света остаются 240 населенных пунктов в Донецкой области.

"Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за обстрелов здесь регулярно повреждаются электрооборудование и линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий", – сообщили в компании.

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