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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания стала первым донором фонда для восстановления в Украине разрушенной энергетической инфраструктуры

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Средства фонда будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате войны
Средства фонда будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате войны
Фото: ua.depositphotos.com

Дания стала первым донором фонда, созданного Европейским энергетическим сообществом (ЕЭС) для восстановления в Украине энергетической инфраструктуры. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины на официальном сайте.

Отмечается, что средства фонда будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В Кабмине предполагают, что избрание поставщиков будут осуществлять международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

В результате вторжения РФ в Украине разрушено до 30% инфраструктуры, сообщал 18 апреля Кубраков.

Теги: Россия, Дания, война, энергетика, донор, война России против Украины, инфраструктура, Кабмин
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