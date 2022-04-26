Дания стала первым донором фонда для восстановления в Украине разрушенной энергетической инфраструктуры

Отмечается, что средства фонда будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
В Кабмине предполагают, что избрание поставщиков будут осуществлять международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
В результате вторжения РФ в Украине разрушено до 30% инфраструктуры, сообщал 18 апреля Кубраков.