Дания стала первым донором фонда для восстановления в Украине разрушенной энергетической инфраструктуры

Средства фонда будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате войны Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что средства фонда будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В Кабмине предполагают, что избрание поставщиков будут осуществлять международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)