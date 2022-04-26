Украина может помочь Европе отказаться от российского угля – ДТЭК Ахметова

Максим Тимченко: В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе Фото: epravda.com.ua

"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", – сообщил руководитель компании Рината Ахметова.

Он отметил, что Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.

"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", – сообщил Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе от атомных электростанций.

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