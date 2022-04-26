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Украина может помочь Европе отказаться от российского угля – ДТЭК Ахметова

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Максим Тимченко: В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе
Максим Тимченко: В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе
Фото: epravda.com.ua

Украина в краткосрочной перспективе может помочь снизить зависимость Европы от российского угля. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", – сообщил руководитель компании Рината Ахметова.

Он отметил, что Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.

"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", – сообщил Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе от атомных электростанций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными "Укрэнерго" и "Нафтогазом" запустили проект StopBloodyEnergy, цель которого – убедить Запад отказать от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе и тем самым лишить страну-агрессора средств на ведение войны против Украины.

ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" также обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

Теги: уголь, ДТЭК, война России против Украины, Максим Тимченко, ЕС
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