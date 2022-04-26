Украина может помочь Европе отказаться от российского угля – ДТЭК Ахметова

"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", – сообщил руководитель компании Рината Ахметова.
Он отметил, что Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.
"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", – сообщил Тимченко.
Глава ДТЭК подчеркнул, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе от атомных электростанций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными "Укрэнерго" и "Нафтогазом" запустили проект StopBloodyEnergy, цель которого – убедить Запад отказать от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе и тем самым лишить страну-агрессора средств на ведение войны против Украины.
ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" также обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.