ДТЭК вместе с Schneider Electric обеспечивают энергетиков оборудованием для ремонта электросетей

"В Украину прибыла первая партия оборудования Schneider Electric, которое компания направила в качестве помощи для скорейшего возобновления поставок электроэнергии в освобожденных от оккупации областях Украины. Логистика и имплементация оборудования будут обеспечены группой ДТЭК", – сообщили в компании.

Schneider Electric направил в Украину высокотехнологичное оборудование, предназначенное для ремонта трансформаторных подстанций, с помощью этого оборудования будет возобновлена работа 60 подстанций, и в 130 тыс. домов восстановят электроснабжение, отметили в ДТЭК. Также Schneider Electric предоставил устройства автономного обеспечения света, среди которых современные прожекторы, фонари и лампы. Их направили в общины, где поставки электроэнергии пока не возобновлены.

"Реализация помощи от Schneider Electric происходит совместно с ДТЭК и в координации с Министерством энергетики Украины. Все оборудование будет направлено государственным и частным компаниям, чтобы помочь как можно скорее возобновить подачу электроэнергии в пострадавшие от войны регионы", – сообщили в компании.

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