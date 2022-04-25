Проект "Спасаем жизнь" начинает поставку медикаментов в регионы

Инициаторы проекта собираются наращивать как объемы помощи, так и наименования медикаментов и материалов, а также географию поставок Фото: savinglives.scm.com.ua

Благодаря благотворительным взносам на счет фонда Fundacja razem damy rade – do it together, который является частью проекта "Спасаем жизнь", уже закуплено более 22 тыс. пар стерильных перчаток, 4,5 тыс. – нестерильных, около 13 тыс. катетеров (включая внутривенные), 12,7 тыс. упаковок хирургических нитей на общую сумму €137 644. Все это будет поставлено в военный госпиталь Военно-медицинского клинического центра Южного региона в Запорожье, а также Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

В дальнейшем проект будет наращивать как объемы помощи, так и наименования медикаментов и материалов, а также географию поставок, сообщил руководитель "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

"Мы планируем поставлять лекарства и оборудование в опорные больницы городов – партнеров нашего проекта: Авдеевки, Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска. Мы тесно сотрудничаем с городскими военно-гражданскими администрациями и знаем, что необходимо на местах. И сделаем все, чтобы удовлетворить потребности наших врачей и пациентов. Спасибо всем, кто продолжает помогать, присылать средства для наших благотворительных целей", – заявил Вишняков.

"Обозреватель" пишет, что жители Авдеевки, Покровска, а также общин Днепропетровской и Кировоградской областей получили уже более 20 тыс. продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь". Его финансируют входящие в группу СКМ компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.