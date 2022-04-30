В РФ дважды за день горела электростанция. Видео

Пожар возник в турбинном отделении. Очевидцы якобы слышали перед этим "хлопок" Скриншот: Другой Сахалин / YouTube

При этом, судя по сообщениям на сайте компании, начинался пожар дважды за день (по местному времени).

Первое сообщение о возгорании в турбинном отделении было опубликовано в 13.36. Тогда сработала система пожаротушения и возгорание "было оперативно ликвидировано силами работников".

В 13.50 сайт "Сахалинэнерго" проинформировал о новом очаге возгорания, для тушения которого направили дополнительные пожарные расчеты. Тушили пожар несколько часов. Пострадавших нет, на электроснабжение это якобы не повлияло, заявили в компании.

Видео – сначала пожара, а потом его последствий – опубликовали на YouTube-канале "Другой Сахалин".

Издание sakhalin.info пишет, что пожар продолжался 3,5 часа. Его причиной министр энергетики региона Михаил Гузенко и первый заместитель генерального директора, главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев назвали повреждение маслопровода, который находится под высоким давлением, отмечает издание.

Очевидцы рассказали СМИ, что слышали "хлопок", после чего появился дым и начался пожар.

ТАСС сообщает, что по факту пожара открыто уголовное дело.