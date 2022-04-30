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В РФ дважды за день горела электростанция. Видео

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Пожар возник в турбинном отделении. Очевидцы якобы слышали перед этим "хлопок"
Пожар возник в турбинном отделении. Очевидцы якобы слышали перед этим "хлопок"
Скриншот: Другой Сахалин / YouTube

30 апреля в РФ горела тепловая электростанция ГРЭС-2 на острове Сахалин. Об этом сообщил сайт "Сахалинэнерго".

При этом, судя по сообщениям на сайте компании, начинался пожар дважды за день (по местному времени). 

Первое сообщение о возгорании в турбинном отделении было опубликовано в 13.36. Тогда сработала система пожаротушения и возгорание "было оперативно ликвидировано силами работников". 

В 13.50 сайт "Сахалинэнерго" проинформировал о новом очаге возгорания, для тушения которого направили дополнительные пожарные расчеты. Тушили пожар несколько часов. Пострадавших нет, на электроснабжение это якобы не повлияло, заявили в компании. 

Видео – сначала пожара, а потом его последствий – опубликовали на YouTube-канале "Другой Сахалин". 

Издание sakhalin.info пишет, что пожар продолжался 3,5 часа. Его причиной министр энергетики региона Михаил Гузенко и первый заместитель генерального директора, главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев назвали повреждение маслопровода, который находится под высоким давлением, отмечает издание. 

Очевидцы рассказали СМИ, что слышали "хлопок", после чего появился дым и начался пожар. 

ТАСС сообщает, что по факту пожара открыто уголовное дело.

видео

Видео: Другой Сахалин / YouTube

Видео: Другой Сахалин / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, энергетика, электроснабжение, Сахалин, уголовное дело, электростанция
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