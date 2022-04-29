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В МИД РФ считают, что Запад "провоцирует" Украину наносить удары по российским объектам, и грозят "жестко ответить"

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Захарова назвала деятельность Вооруженных сил Украины "преступной"
Захарова назвала деятельность Вооруженных сил Украины "преступной" 
Фото: ЕРА

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что страны Запада "открыто призывают" Украину наносить удары по объектам в РФ.

Об этом она заявила 27 апреля, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Захарова сказала, что в Украине такие заявления стран Запада восприняли "как руководство к действию", обвинила Киев в обстрелах приграничных районов РФ, назвала деятельность Вооруженных сил Украины "преступной" и пригрозила ответом. 

Ей хочется, чтобы "в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления минобороны РФ", согласно которому "дальнейшее провоцирование" Украины на нанесение ударов по российским объектам повлечет "жесткий ответ" со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс увеличить поставки оружия Украине, повторил тезис российской пропаганды о "накачивании оружием" Украины, пишет ТАСС.

По его мнению это "угрожает безопасности континента" и "провоцирует нестабильность". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля, после серии взрывов и пожаров, случившихся в РФ в марте-апреле, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России. 

В тот же день премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал позицию министра. "Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, как сказал Хиппи, имеют право на самооборону", – сказал Джонсон. 

Трасс 27 апреля призвала союзников удвоить поставки военной помощи Украине. "Если Путин добьется успеха, это повлечет за собой новые невыразимые страдания в Европе и ужасные последствия во всем мире. Мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое оружие, танки, самолеты – нужно глубоко копнуть в наших запасах, нарастить производство. Мы должны выполнить все это", – сказала она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, пожар, Дмитрий Песков, обстрелы, минобороны РФ, Мария Захарова, взрывы
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