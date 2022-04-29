В МИД РФ считают, что Запад "провоцирует" Украину наносить удары по российским объектам, и грозят "жестко ответить"

Об этом она заявила 27 апреля, пишет пропагандистское агентство ТАСС.
Захарова сказала, что в Украине такие заявления стран Запада восприняли "как руководство к действию", обвинила Киев в обстрелах приграничных районов РФ, назвала деятельность Вооруженных сил Украины "преступной" и пригрозила ответом.
Ей хочется, чтобы "в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления минобороны РФ", согласно которому "дальнейшее провоцирование" Украины на нанесение ударов по российским объектам повлечет "жесткий ответ" со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс увеличить поставки оружия Украине, повторил тезис российской пропаганды о "накачивании оружием" Украины, пишет ТАСС.
По его мнению это "угрожает безопасности континента" и "провоцирует нестабильность".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля, после серии взрывов и пожаров, случившихся в РФ в марте-апреле, министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.
В тот же день премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал позицию министра. "Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, как сказал Хиппи, имеют право на самооборону", – сказал Джонсон.
Трасс 27 апреля призвала союзников удвоить поставки военной помощи Украине. "Если Путин добьется успеха, это повлечет за собой новые невыразимые страдания в Европе и ужасные последствия во всем мире. Мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое оружие, танки, самолеты – нужно глубоко копнуть в наших запасах, нарастить производство. Мы должны выполнить все это", – сказала она.