В МИД РФ считают, что Запад "провоцирует" Украину наносить удары по российским объектам, и грозят "жестко ответить"

Об этом она заявила 27 апреля, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Захарова сказала, что в Украине такие заявления стран Запада восприняли "как руководство к действию", обвинила Киев в обстрелах приграничных районов РФ, назвала деятельность Вооруженных сил Украины "преступной" и пригрозила ответом.

Ей хочется, чтобы "в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления минобороны РФ", согласно которому "дальнейшее провоцирование" Украины на нанесение ударов по российским объектам повлечет "жесткий ответ" со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс увеличить поставки оружия Украине, повторил тезис российской пропаганды о "накачивании оружием" Украины, пишет ТАСС.

По его мнению это "угрожает безопасности континента" и "провоцирует нестабильность".

Война России против Украины. Главное (обновляется)