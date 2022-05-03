В Ирпене опознаны 185 погибших мирных жителей, более 100 остаются неопознанными – генпрокурор

По словам Венедиктовой, люди в Ирпене погибли от осколочных, пулевых ранений, черепно-мозговых травм, голода Фото: Олександр Маркушин / Facebook

По ее словам, найдены тела 161 мужчины, 73 женщин, одного ребенка и 55 неидентифицированных "человеческих останков". Их отправили на проведение судебно-медицинских экспертиз, которые частично уже завершены.

"Причиной смерти 35 человек являются осколочные ранения, 40 человек – огнестрельные ранения. В отношении пяти лиц подтверждена причина смерти – закрытые черепно-мозговые травмы и даже влияние голода. В 210 случаях установление причин смерти требует проведения дополнительных гистологических экспертиз", – сказала генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что в настоящее время опознаны 185 тел, 105 тел остаются неопознанными.

"Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82-го и 120-го калибра, аэробаллистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов… что является нарушением военнослужащими РФ законов и обычаев войны: это оружие запрещено Женевскими конвенциями", – добавила генпрокурор

По ее словам, получены свидетельства относительно семи расстрелов мирных граждан и мест их захоронения. В частности, были найдены тела местных жителей, которые были расстреляны во дворе многоэтажки и в помещении детского центра развития.

Также подтвержден факт расстрела автомобиля, на котором женщина с 12-летним сыном и, вероятно, мужем пытались эвакуироваться, их похоронили в парке.

По словам Венедиктовой, в Ирпене полностью разрушены 885 объектов, 2738 – частично разрушены, 8651 – поверхностно. Это означает, что 70% города было повреждено.

Генпрокурор отметила, что сейчас в Ирпене работают эксперты, сообщил Офис генпрокурора. Они устанавливают нанесенный ущерб, какое оружие для этого использовалось.

"Результаты этих экспертиз и собранных нами доказательств безоговорочного присутствия в городе военнослужащих РФ, выводов судебно-медицинских экспертов, свидетельских показаний и потерпевших позволят установить виновных лиц... Уже есть первые подозреваемые военнослужащие страны-агрессора. Работа продолжается", – резюмировала генеральный прокурор.

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