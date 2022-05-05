С начала войны в Украине погиб 221 ребенок, 408 получили ранения – Офис генпрокурора

Всего в Украине пострадали более 629 детей Фото: depositphotos.com

Приведенные цифры являются неокончательными, поскольку в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях продолжается работа по их установлению.

Сообщается также, что больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 139, в Киевской – 116, в Харьковской – 95, в Черниговской – 68, в Херсонской – 46, в Николаевской – 44, в Луганской – 37, в Запорожской – 27, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

В Киеве от российской агрессии пострадали 16 детей.

По данным Офиса генпрокурора, 3 мая в результате обстрела российскими оккупантами села Большой Кут Николаевской области получила ранение девятилетняя девочка.

Во время фиксации правоохранителями уголовных правонарушений, совершенных армией РФ на территории Киевской области, в селе Шибино было обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в здание российского снаряда.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов оккупантов в Украине повреждены 1584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью, сообщает Офис генпрокурора.

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