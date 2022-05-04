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04 мая, 2022
 
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"Детское питание не понадобится, если дети умрут". Зеленская призвала страны Запада ускорить темпы обеспечения Украины вооружением

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Зеленская заявила, что "Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой"
Зеленская заявила, что "Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой"
Фото: ЕРА

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена 3 мая в интервью для программы Good Morning Britain, которая выходит на британском канале ITV, обратилась с призывом к западным странам ускорить темпы обеспечения Украины тяжелым вооружением, чтобы противостоять российской агрессии.

Зеленская подчеркнула, что украинцы очень благодарны за предоставляемую гуманитарную помощь, в том числе детское питание и подгузники, но подчеркнула, что они могут не пригодиться, если нечем будет защищаться от российских оккупантов. По словам супруги президента, "следует понимать, что детское питание не понадобится, если дети умрут". 

Первая леди Украины заявила, что "Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику". 

Зеленская также отметила, что украинцы благодарны британскому правительству и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону "за решительную позицию".

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.

27 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны, которые поддерживают Украину в войне с Россией, удвоить поддержку.

Теги: вооружение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Елена Зеленская
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