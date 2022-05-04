"Детское питание не понадобится, если дети умрут". Зеленская призвала страны Запада ускорить темпы обеспечения Украины вооружением

Зеленская заявила, что "Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой" Фото: ЕРА

Зеленская подчеркнула, что украинцы очень благодарны за предоставляемую гуманитарную помощь, в том числе детское питание и подгузники, но подчеркнула, что они могут не пригодиться, если нечем будет защищаться от российских оккупантов. По словам супруги президента, "следует понимать, что детское питание не понадобится, если дети умрут".

Первая леди Украины заявила, что "Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику".

Зеленская также отметила, что украинцы благодарны британскому правительству и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону "за решительную позицию".